Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

20.10.2025 09:17
Tekirdağ'da polis denetimlerinde 6 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı, gözaltı işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Uyuşturucu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kapaklı, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

