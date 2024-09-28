Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.T, F.Ş, A.Ş, F.Ş, M.K, K.D, U.K. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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