Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreste ve takside yapılan aramada, 1 kilo 190 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, G.G, B.G, K.U. ve E.C.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.