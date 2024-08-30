Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde 5 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 100 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram metamfetamin, 9 cep telefonu ve hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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