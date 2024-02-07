Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve operasyon sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2024 11:49
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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