Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

10.02.2024 10:57
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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