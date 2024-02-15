Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:21
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 57 uyuşturucu hap ve 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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