 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1000 uyuşturucu hap, 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. F.A, Ö.Ö, M.A, N.K, S.F. ve Ş.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ\'da uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı gözaltına alındı
04.01.2024 - 11:00,
Abone Ol

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 1000 uyuşturucu hap, 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Adreslerdeki F.A, Ö.Ö, M.A, N.K, S.F. ile Ş.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54
Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52
Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor

Son Dakika
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Arda Güler, Real Madrid maçında forma şansı bulamadı
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:52 Altının gramı 1.960 liradan işlem görüyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 12:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement