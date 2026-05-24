Tekirdağ'da Verim Artışı Bekleniyor

24.05.2026 13:41
Tarım Müdürü Aksoy, bu yıl buğday, arpa ve kanolada yüzde 20-30 verim artışı beklediklerini açıkladı.

TEKİRDAĞ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Verilere göre söylüyorum, geçen yıla oranlar yüzde 20-30 daha fazla bir verim alacağımızı hem buğdayda hem arpada hem kanolada" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ'da son 3 yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle çiftçinin bu yıl kanolaya yöneldiğini söyledi. Aksoy, "Kanola ile ilgili olarak kışlık ekim yaptığımız için geçmiş 3 yılda da kuraklık çiftçimizi yorduğu için ayçiçeğinden, kanolaya doğru bir geçiş oldu. Bu yıl bizim Tekirdağ'ımızda yaklaşık olarak 210 bin dekar ve üzeri bir alanımız var. Sadece kanola ekimi yaptığımız. Yağışların bol ve bereketli olması, kışlık yağışların düzgün gelmesi Allah kaza bela vermezse dekara 380-400 kilo gibi bir verim düşünüyoruz. İnşallah rabbim kaza bela vermez, sel, dolu olmaz. Bu verimi de çiftçimizin ambarına bu verimi götürmüş oluruz" dedi.

Kanola ile şu anda bir problem olmadığını söyleyen Aksoy, " Bütün ürünlerimizde verim artışı var ama ambara girene kadar biz bunu göremeyiz. Allah korusun Türkiye'nin birçok yerinde şu anda yağışlar var. Sel var, baraj kapaklarının açılması ile bazı bölgelerde su altında kalan ürünlerimiz var. Verim noktasındaki olayı çiftçi ağzıyla söylüyorum ambara girene kadar bizim bunları konuşmamız doğru değil. Ama verilere göre söylüyorum geçen yıla oranlar yüzde 20-30 daha fazla bir verim alacağımızı hem buğdayda hem arpada hem kanola da. Anıza ekim ayçiçeğinde özellikle yağışlar böyle devam ederse inşallah biz bu yıl ayçiçeğinde de müthiş bir verim alırız. Rabbim iklimi düzgün getirsin çiftçimizin hasadı da bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:07:35. #7.12#
