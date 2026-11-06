Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ\'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunuyor; kentte kırsal kalkınma destekleriyle yeni hayvancılık işletmeleri teşvik ediliyor. Kadın üreticiler yüzde 70'e, erkek üreticiler yüzde 50'ye varan hibe desteğinden yararlanabiliyor.

Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu hayvancılık sektörü, devlet destekleri ve modern işletmelerin katkısıyla gelişimini sürdürüyor.

Kentte hayvan varlığının artırılması, yeni hayvancılık işletmelerinin kurulması ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kırsal kalkınma destekleri sürdürülüyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, kentteki hayvan varlığını artırmak için devletin hibe desteklerinden yararlanarak yeni işletmelerin kurulmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Kadın üreticilerin yüzde 70'e, erkek üreticilerin ise yüzde 50'ye varan hibe desteğinden yararlanabildiğini belirten Aksoy, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Hayvan varlığımızı sürekli artırmak için gayret içerisindeyiz. Özellikle devletimizin son kırsal kalkınma destekleriyle ilimize kazandırdığımız veya kazandıracağımız işletmelerle hem hayvan sayımızı hem de işletme sayımızı artırarak yolumuza devam etmeye çalışacağız."

Aksoy, kentte hastalıktan ari statüsüne sahip 14 işletmede yaklaşık 12 bin büyükbaş hayvan yetiştirildiğini bildirdi.

Trakya'nın hastalıklardan ari bölge statüsünün hayvancılık ve süt ürünleri ihracatı açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Aksoy, bölgedeki süt işleme tesislerinden Avrupa Birliği ülkelerine peynir ve peynir ürünleri ihraç edildiğini dile getirdi.

İnanlı Tarım İşletmesi Müdürü Orhan Yelken ise 15 bin baş hayvan kapasitesine sahip olan iş yerlerinde süt ve besi hayvancılığının yanı sıra bitkisel üretim faaliyetlerinin de yürütüldüğünü anlattı.

İşletmede tahıl, mısır silajı, ot silajı, ayçiçeği, çeltik ve meyve üretimi yapıldığını aktaran Yelken, hayvancılıkta verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İşletmenin "Hastalıktan Ari İşletme" ve "AB Onaylı Süt Çiftliği" belgelerini koruduğunu belirten Yelken, yüksek genetik özelliklere sahip gebe düvelerin Türkiye'nin farklı bölgelerine satıldığını kaydetti.

?Süt verimi 38 litre seviyesinde

İşletmelerinde süt verimliliğini artırmaya ve damızlık üretimini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yelken, şunları söyledi:

"Türkiye'nin farklı bölgelerine gebe düve satışları yapmaktayız. Yüksek genetiğe sahip, ana baba kayıtları düzgün, gebe düvelerimiz Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine satılmaktadır. Ayrıca süt verimliliği açısından işletmemiz yıllık ortalama 38 litre bandında bir süt ortalamasına sahiptir. Ayrıca işletmemizde sadece dişi sperma kullanılmakta olup, dişi doğum oranı yüzde 85'lerin üzerine çıkmaktadır."

Yelken, yüksek genetik özellikler ve kaliteli sperma kullanımıyla hayvanlarda verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: AA
TekirdağEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı Yok böyle beddua Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 12:46:07. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yaklaşık 155 bin büyükbaş ve 350 bin küçükbaş hayvan bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android