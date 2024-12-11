Tekirdağ\'da Yangın Faciası: Engelli Çocuk Hayatını Kaybetti

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AĞIR YARALI ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde annesi Nuran Yılmaz ile birlikte mahsur kalan engelli Kuzey Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Anne Yılmaz'ın tedavisi ise sürüyor.