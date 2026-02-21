Tekirdağ'da Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, iki katlı binanın giriş katında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Ergene'nin Sağlık Mahallesi Ergin Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. M.S.'nin oturduğu dairenin oturma odasında henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dumanların evi sarması üzerine dairede bulunan 5'i çocuk 7 kişi hemen dışarı çıktı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
