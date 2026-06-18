Tekirdağ'da Yeşil Vatan Etkinliği

Tekirdağ'da çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla "Yeşil Vatan Geleceğe Çare" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un katılımıyla, Mevlana İlkokulunda düzenlenen programda öğrenciler, çevre ve geri dönüşüm temalı müzikli gösteriler sundu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları kıyafetleri defilede sergileyerek çevre dostu üretim ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

Öğrenciler ayrıca atık ve geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak hazırladıkları tasarım ürünleri, sanatsal çalışmalar ve el emeği eserleri açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.