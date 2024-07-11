Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölye Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölye Sergisi Açıldı

Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen YEDAM Atölye Sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, danışanların tasarladığı tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele için yaptığı çalışmalardan bahsederek, atölye çalışmalarına katılanların ortaya çıkardığı güzel eserleri sergiledi.

11.07.2024 12:53
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Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan YEDAM Atölye Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi açılan sergide, danışanların atölyelerde tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünleri yer aldı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele için güzel çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Soykırlı, "Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle bağımlı bireylere yönelik çalışmalar yapılıyor. Merkezlerimizde meslek edindirme ve bağımlıklardan uzak kalınması amacıyla atölye çalışmaları yapılıyor. Atölye çalışmalarımıza katılanlar çok güzel eserler ortaya çıkarttı. İç dünyalarını çok güzel yansıtmışlar ve bunu eserlerde görebiliyorsunuz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da bağımlılıkla mücadelenin her zaman önemli olduğunu belirterek, atölye çalışmalarında ortaya birbirinden güzel eserler çıkaranlara teşekkür etti.

Sergi açılışına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Yeşilay üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Açılışın ardından Soykırlı, sergiyi gezen katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Sivil Toplum, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölye Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Atölye Sergisi Açıldı - Son Dakika
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