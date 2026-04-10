Tekirdağ Kent Orkestrası'ndan Nostalji Dolu Yeşilçam Film Müzikleri Konseri

10.04.2026 14:43  Güncelleme: 15:27
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz eserlerini seslendirdiği konserle müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, yoğun ilgi gördü ve katılımcılar nostaljik anlar yaşadı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Yeşilçam filmlerinin efsaneleşmiş eserlerine yer verdiği "Yeşilçam Film Müzikleri Konseri" ile müzikseverlere duygu dolu ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kentin kültür ve sanat hayatını renklendiren etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kent Orkestrası'nın sahne aldığı Yeşilçam Film Müzikleri Konseri, Tekirdağlı sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Hababam Sınıfı'ndan Selvi Boylum Al Yazmalım'a kadar Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvar, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Kent Orkestrası Genel Yayın Yönetmeni ve Orkestra Şefi Salih Demirci'nin özgün yorumlarıyla seslendirilen eserler, dinleyicilere nostaljik anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, izleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederek geceye renk kattılar.

7 Nisan Salı günü Malkara Kültür Merkezi'nde serinin ilk konserini gerçekleştiren Kent Orkestrası, kapanış programını ise Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Yılmaz İçöz Sahnesi'nde tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, her yaştan sanatseveri bir araya getirirken, kültürel faaliyetlerin de kent genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

15:27
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
Süper Lig devinden Van Dijk bombası
14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
