Tekirdağ\'da Bir Kişi Taşla Vurulduktan Sonra Darbedildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Ramazan Mesajı Yayımladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi. Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti. İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, ramazan ayında halka hizmetlerinin devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları, sıcak yemek dağıtımları ve evde bakım hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Büyükakın, tüm vatandaşların hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni etti.