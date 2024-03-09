Tekirdağ'da Bir Kişi Taşla Vurulduktan Sonra Darbedildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bir Kişi Taşla Vurulduktan Sonra Darbedildi

Tekirdağ\'da Bir Kişi Taşla Vurulduktan Sonra Darbedildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasından gelen N.Ç, kafasına taşla vurduktan sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı. Yaralanan C.G, hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

09.03.2024 10:39
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, N.Ç, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasında gelerek kafasına taşla vurdu.

Şüpheli, daha sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı.

Yaralanan C.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan C.G'nin darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, N.Ç'nin yolda yürüyen C.G'nin kafasına taşla vurduktan sonra darbetmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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