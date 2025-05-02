Tekirdağ'da Zabıta Ekiplerinden Servis Araçlarına Denetim - Son Dakika
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Tekirdağ'da Zabıta Ekiplerinden Servis Araçlarına Denetim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, S Plaka ile personel taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde çalışma izin belgeleri ve sürücü kartları kontrol edildi.

02.05.2025 16:27  Güncelleme: 18:14
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, S Plaka ile personel taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Trafik güvenliğinin sağlanması, mevzuat dışı taşımacılık faaliyetlerinin önlenmesi, haksız rekabet ortamının oluşmaması ve denetimler yoluyla sürücüler üzerinde "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" amacıyla Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Jandarma Timleri; Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı ve Saray ilçelerinde korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetime çıktı.

Denetimlerde araçların çalışma izin belgeleri, servis güzergahları ve şoför tanıtım kartları kontrol edildi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli toplu taşıma hizmeti alabilmeleri için denetimlere önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "S plaka ile personel servis hizmeti veren araçlara yönelik olarak ilgili mevzuat çerçevesinde trafik zabıta ekiplerimiz jandarma timleri ile birlikte denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Çalışma izin belgelerinden güzergahlarına, şoför tanıtım kartlarına kadar birçok konuda kontroller gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için denetimlerimize bundan sonra da belirli periyotlarda devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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