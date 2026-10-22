Tekirdağ\'daki NKÜ Hayvan Hastanesi, 2023\'ten beri öğrencilere klinik uygulama sunuyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hayvan Hastanesi, hayvan sağlığı alanında tanı ve tedavi hizmetleri sunarken Veteriner Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimine de katkı sağlıyor.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in görev döneminde 2023 yılında açılan hastane, üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bölgedeki hayvan yetiştiricilerine yönelik hizmetlerde de kullanılıyor.

Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim faaliyetlerini sürdüren fakültede öğrenciler, Hayvan Hastanesindeki klinik uygulamalarla teorik bilgilerini pekiştirme imkanı da buluyor.

Hayvan hastalıkları, besleme, yetiştiricilik ve gıda güvenliği gibi alanlarda yürütülen eğitim çalışmaları, öğrencilerin mesleki gelişimini destekliyor.

Hayvanlarda üreme sağlığı, doğum, ilaç kullanımı ve toksikoloji alanlarındaki lisansüstü çalışmalar da fakültenin akademik faaliyetleri arasında yer alıyor.

Tanı ve tedavi cihazlarıyla donatılan Hayvan Hastanesi, genel hayvan sağlığı hizmetlerinin yanı sıra at sağlığı alanında da faaliyet gösteriyor.

Veteriner Fakültesi ile Hayvan Hastanesinde yürütülen eğitim, araştırma ve klinik uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin mesleki deneyim kazanması ve bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarına yanıt verilmesi amaçlanıyor.