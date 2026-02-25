Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
25.02.2026 12:43
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yağlı boya resim sergisi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, üniversite personeli ve öğrencilere yönelik yağlı boya resim kursu açıldı.

Açılan ücretsiz kurs kapsamında kursiyerlerin yaptığı eserlerden oluşan yağlı boya resim sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmalar sanatseverlerle buluştu.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen sergiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Taşan, açılışın ardından diğer katılımcılarla birlikte sergiyi gezdi.

-İl Emniyet Müdürü Turanlı'ya ziyaret

Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Güner, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.

Güner ve Turanlı makamda bir süre sohbet etti.

Güner, misafirperverliği için Turanlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

