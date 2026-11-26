Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen resim kursuna katılan yükümlüler, yaptıkları eserlerle hem kendilerini ifade ediyor hem de topluma uyum sürecine katkı sağlıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin meslek edinmelerine ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sunmak amacıyla yıl boyunca çeşitli kurslar düzenliyor.

Müdürlüğün kurs merkezinde gerçekleştirilen resim kursuna katılan yükümlüler, öğretmenleri eşliğinde farklı tekniklerle eserler hazırlıyor.

Kurs sürecinde ortaya çıkan eserlerin ilerleyen dönemde açılacak sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal, AA muhabirine, bu tür kurslar sayesinde bağımlılıkla mücadele etmeyi, suçun azaltılmasına katkı sağlamayı ve yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Resim çalışmalarının kişilerin kendilerini ifade etmelerine ve iç dünyalarını yansıtmalarına imkan tanıdığını belirten Ünal, sanatın sabır, emek ve empati duygularının gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Yükümlülerin boş bir tuvali emek vererek bir esere dönüştürmelerinin kendilerine önemli kazanımlar sağladığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Boş bir tuvali emek vererek doldurmak, kişiye çaba gösterdiğinde güzel işler başarabileceğini öğretiyor. Kendi emeğiyle ortaya çıkardığı eseri koruyan kişi, başkalarının emeğine de saygı duymayı öğreniyor. Bu süreç empati duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. Suçların bir bölümünün ani dürtüler ve anlık kararlarla işlendiğini göz önünde bulundurduğumuzda, resim gibi sabır ve emek gerektiren çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Yükümlülerin uzun süre odaklanarak bir eser ortaya çıkarmalarıyla dürtülerini kontrol etmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz."

Ünal, kendileri için eserlerin mükemmel olmasından çok yükümlülerin süreçte emek harcamasının ve kendilerini geliştirmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Resim öğretmeni Aleyna Çevik de atölyede sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücünden yararlandıklarını belirtti.

Çevik, amaçlarının yükümlülerin sanatsal becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendilerini farklı bir alanda ifade edebilmelerine imkan sağlamak olduğunu, kursiyerlerin her geçen gün daha güzel çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.