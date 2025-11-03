Tekirdağ DİGEM, Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması'nda Finale Kaldı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması"nda finale kaldı.

Tekirdağ DİGEM; AB, UNDP ve TBB iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalma başarısı gösterdi. 15-29 yaş arası gençlerin katıldığı yarışmada DİGEM'i, Veri Analisti kursu öğrencisi Busenur İncekara, "Kuyu Navigasyon Projesi" ile temsil ediyor. Proje, Dr. Hamit Can danışmanlığında hazırlandı.

Proje, Tekirdağ'da tarımsal sulamada giderek artan su yetersizliği sorununa dijital ve yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Sistem sayesinde çiftçiler, bulundukları konuma en yakın ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kuyuları dijital harita üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede sulama işlemlerinde zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Uzun vadede proje, bilinçli su tüketimini teşvik eden, tarımsal verimliliği artıran ve bölgesel su yönetimine katkı sağlayan dijital bir model oluşturmayı hedefliyor.

Proje ayrıca, toplumsal düzeyde de önemli faydalar sunuyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı sayesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, çiftçilerin ekonomik kazancının artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında çiftçilere verilecek eğitimlerle su yönetimi, ekim planlaması ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık artırılacak.

Finale kalan proje, 5-7 Kasım günleri arasında Ankara'da düzenlenecek proje geliştirme kampında değerlendirilecek. Katılımcılar, "Proje Geliştirme ve Mentörlük, Çözüm Haritalandırma ve Sosyal Girişimcilik, Proje Yazımı ve Yapay Zeka" modüllerinde çalışmalar yaparak projelerinin son halini jüriye sunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni finalde, proje sahibi Busenur İncekara ile birlikte Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can temsil edecek.