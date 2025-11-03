Tekirdağ DİGEM, Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması'nda Finale Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ DİGEM, Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması'nda Finale Kaldı

03.11.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi, AB ve UNDP iş birliğiyle yürütülen projede 'Kuyu Navigasyon Projesi' ile finale kaldı. Proje, tarımsal sulama sorununa dijital çözüm sunarak su yönetimini iyileştirmeyi hedefliyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM), Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında düzenlenen "Fikrim Gelecek: Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması"nda finale kaldı.

Tekirdağ DİGEM; AB, UNDP ve TBB iş birliğiyle yürütülen "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada finale kalma başarısı gösterdi. 15-29 yaş arası gençlerin katıldığı yarışmada DİGEM'i, Veri Analisti kursu öğrencisi Busenur İncekara, "Kuyu Navigasyon Projesi" ile temsil ediyor. Proje, Dr. Hamit Can danışmanlığında hazırlandı.

Proje, Tekirdağ'da tarımsal sulamada giderek artan su yetersizliği sorununa dijital ve yenilikçi bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Sistem sayesinde çiftçiler, bulundukları konuma en yakın ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek kuyuları dijital harita üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede sulama işlemlerinde zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Uzun vadede proje, bilinçli su tüketimini teşvik eden, tarımsal verimliliği artıran ve bölgesel su yönetimine katkı sağlayan dijital bir model oluşturmayı hedefliyor.

Proje ayrıca, toplumsal düzeyde de önemli faydalar sunuyor. Su kaynaklarının verimli kullanımı sayesinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, çiftçilerin ekonomik kazancının artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında çiftçilere verilecek eğitimlerle su yönetimi, ekim planlaması ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık artırılacak.

Finale kalan proje, 5-7 Kasım günleri arasında Ankara'da düzenlenecek proje geliştirme kampında değerlendirilecek. Katılımcılar, "Proje Geliştirme ve Mentörlük, Çözüm Haritalandırma ve Sosyal Girişimcilik, Proje Yazımı ve Yapay Zeka" modüllerinde çalışmalar yaparak projelerinin son halini jüriye sunacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni finalde, proje sahibi Busenur İncekara ile birlikte Proje Koordinatörü Dr. Hamit Can temsil edecek.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Tekirdağ, Gençlik, Güncel, Eğitim, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ DİGEM, Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması'nda Finale Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’de 5 gollü nefes kesen maç Kayserispor ilk galibiyetini aldı Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı
SGK sistemi sil baştan Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor SGK sistemi sil baştan! Milyonları ilgilendiren yenilikler geliyor
Sergen Yalçın’dan ilk 11’de sürpriz tercih Yıldız ismi yedeğe çekti Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor Bilanço ağır Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır
Leyla ile Mecnun’un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı İstenen rakam dudak uçuklattı Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Sınırımızda korkutan deprem Büyüklüğü belli oldu Sınırımızda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

16:25
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı
16:21
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz
16:15
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı’ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
Sürekli depremle sarsılan Sındırgı'ya acil uyarı: Kırık ilerliyor
15:41
Balıkesir’de 4.9’luk deprem Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'de 4.9'luk deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
14:46
Ters kelepçe taktılar Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski yıldızı tutuklandı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı
14:43
Haberler.com, Youtube’un en çok izlenen dijital kanalı oldu
Haberler.com, Youtube'un en çok izlenen dijital kanalı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 16:56:16. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ DİGEM, Gençler Arası Dijital Çözümler Yarışması'nda Finale Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.