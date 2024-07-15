Tekirdağ Ergene'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Ergene'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden işçinin cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

15.07.2024 19:33
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yağmur suyu hattı çalışmalarında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan Kadir A. ve Mustafa Ö. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Diğer işçi Hasan Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arslan'ın cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili yüklenici firmanın 2 yetkilisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Ergene'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Ergene'de Yağmur Suyu Hattı Çalışmalarında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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