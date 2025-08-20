Tekirdağ Göllerine 975 Bin Sazan Yavrusu Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Göllerine 975 Bin Sazan Yavrusu Salındı

Tekirdağ Göllerine 975 Bin Sazan Yavrusu Salındı
20.08.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göletlere salındı.

Edirne'de üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Tekirdağ'daki göl ve göletlere salındı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

Proje çerçevesinde, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonunda üretilen 975 bin 440 pullu sazan yavrusu, Edirne ve Tekirdağ tarım ve orman müdürlükleri personelinin katılımıyla Tekirdağ'daki göletlere bırakıldı.

Balıklandırma çalışmalarıyla su kaynaklarının doğal dengesinin korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık, Tekirdağ, Ekonomi, edirne, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Göllerine 975 Bin Sazan Yavrusu Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
Burak Yılmaz, Gaziantep FK’nın yeni teknik direktörü oldu Burak Yılmaz, Gaziantep FK'nın yeni teknik direktörü oldu
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor Trump: Fransa, Almanya ve İngiltere sahaya asker göndermek istiyor

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 13:36:25. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Göllerine 975 Bin Sazan Yavrusu Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.