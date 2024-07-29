Tekirdağ Hayrabolu'da 2 Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ Hayrabolu'da 2 Fabrikada Yangın Çıktı

Tekirdağ Hayrabolu\'da 2 Fabrikada Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede yan taraftaki başka bir fabrikaya da sıçradı. Yangına 16 itfaiye aracı, 54 itfaiye personeli, Hayrabolu Belediyesi ve çiftçilere ait 28 tanker ve 1 TOMA ile müdahale edildi. 3,5 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü ancak 2 fabrikada hasar meydana geldi. Olay sırasında fenalaşan fabrika sahibi Ş.E. ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

29.07.2024 21:25
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

Yangına, 16 itfaiye aracı, 54 itfaiye personeli, Hayrabolu Belediyesi ve çiftçilere ait 28 tanker ve 1 TOMA ile müdahale edildi.

Ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 fabrikada hasar oluştu.

Öte yandan olay yerine fenalaşan fabrika sahibi Ş.E. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA

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