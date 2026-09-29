Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi Ergene'de çilek üreticisini bilgilendirdi - Son Dakika
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi Ergene'de çilek üreticisini bilgilendirdi

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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ergene Yulaflı Mahallesi'ndeki çilek bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Teknik ekip, üreticiye hastalık ve zararlılara karşı alınabilecek tedbirleri anlattı; saha ziyaretleriyle teknik desteğin sürdüğü belirtildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çilek üretimi yapan üreticiyi ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu.

Aksoy ve beraberindeki ekip, Ergene ilçesine bağlı Yulaflı Mahallesi'ndeki çilek bahçesinde bitkilerin gelişimi, üretim süreci ve yetiştiricilik uygulamaları hakkında üreticiden bilgi aldı.

Teknik ekip tarafından üreticiye, çilek yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilere yönelik saha ziyaretleriyle üretimin farklı aşamalarında teknik destek ve rehberlik sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi Ergene'de çilek üreticisini bilgilendirdi - Son Dakika
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