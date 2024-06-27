Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İhbar edilen araç ilçe girişinde durduruldu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bagaj kısmındaki hopörlere gizlenmiş 12 gram eroin buldu.
Olayla ilgili Ö.Ü. ve Y.B. gözaltına alındı.
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