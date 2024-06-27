Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İhbar edilen araç ilçe girişinde durduruldu ve yapılan aramada, otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

27.06.2024 11:51
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir otomobilin hopörlerine gizlenmiş 12 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İhbar edilen araç ilçe girişinde durduruldu.

Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, bagaj kısmındaki hopörlere gizlenmiş 12 gram eroin buldu.

Olayla ilgili Ö.Ü. ve Y.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilde 12 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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