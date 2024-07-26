Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Kınalı Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Kınalı Bamya Hasadı Başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamya hasadı başladı. İlçede sadece Eriklice Mahallesi'nde ata tohumu ile üretilen kınalı bamya, üreticiler tarafından toplanarak pazarda satışa sunuluyor. Hasadın bir ay boyunca devam edeceği belirtilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescili başvurusu değerlendirme aşamasında. Mahalle muhtarı, tescil alınmasıyla birlikte kınalı bamyanın daha fazla rağbet göreceğini ve ekim alanlarının artacağını ifade etti. Üreticiler ise kınalı bamyanın doğanın özelliği ve lezzetiyle diğer bamyalardan ayrıldığını vurguladı.

26.07.2024 12:27
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Tekirdağ'ın Şarköy ilesinde coğrafi işaret tescili bekleyen kınalı bamyanın hasadı başladı.

İlçede sadece Eriklice Mahallesi'nde ata tohumu ile üretilen kınalı bamya hasadı için üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlaya gidiyor.

Çiftçilerin topladığı bamya pazarda kilosu 200 liradan satışa sunuluyor. Kınalı bamya hasadının bir ay boyunca devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesince yapılan çalışmaların ardından kınalı bamya için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Mahalle muhtarı Tamer Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescili kınalı bamyanın markalaşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Tescil almasının ardından kınalı bamyanın daha çok rağbet göreceğine inandıklarını belirten Özer, "Mübadele zamanında mahalleye gelen büyüklerimiz yanında getirdikleri tohumlarla burada üretim yapmaya başlamış. Bamyamızın öncelikli oluşunun özelliği tohumu. Tohumla beraber oluşan iklim, iklimle beraber oluşan emek ve yıllardır bamyamız gelenek halinde her sene düzenli bir şekilde üretiliyor. Üreticilerimiz farklı kesimlerde 30 dönüme yakın alanda ekim yapıyor. Toplanan ürünler pazarlarda üreticilere ulaştırılıyor." dedi.

Özer, coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun değerlendirme aşamasında olduğunu aktararak, coğrafi işaret alınmasıyla ekim alanlarının artacağını ve daha fazla kişiye ekmek kapısı açılacağını dile getirdi.

Üretici Hüseyin Balbuğ, kınalı bamyanın zeytinyağlı yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu belirtti.

Kınalı bamyanın uzun yıllardır mahallede yetiştirildiğini anlatan Balbuğ, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bizim atamızdan geldiği gibi devam ediyor ama en büyük özelliği bu doğanın özelliği. Doğanın, denizin havası bamyaya farklı bir lezzet katıyor. Her yerde bamya var ama ayrı ayrı alın yemeğini yapın acayip bir lezzet farkı çıkar. Ben 1977'den beri bamyacılık yapıyorum. Bütün esnaf, arkadaşlar, kadınlar gördükleri zaman telefonla hemen sipariş verirler. Bizim buranın bamyası tohumundan dolayı çok farklı. Bamya sabah erken ve akşamüzeri toplanır ama en iyi erken toplanır. Güneşi gördüğü zaman esneme yapar toplamak zor olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Kınalı Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde Kınalı Bamya Hasadı Başladı - Son Dakika
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