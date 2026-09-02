Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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