Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:35
Fener’den gidenin içinden Messi çıkıyor Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
09:27
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia Onana ve Salah İngiltere’ye mi gitti
Amedspor yenilgisi sonrası olay iddia! Onana ve Salah İngiltere'ye mi gitti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:03:56. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde Uyuşturucu Denetimlerinde 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement