Tekirdağ İtfaiyesi, Balıkesir Gömeç\'te yangın söndürme çalışmalarına katkı sunuyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı altı personel, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı üç personel, bir lowbet, bir öncü pikap araç ve bir dozer, Balıkesir Gömeç'te yangın söndürme çalışmalarına katkı sunmak üzere bölgeye gönderildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi gelen destek talebi üzerine zaman kaybetmeden harekete geçti. Yangın bölgesine ulaşan İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri, söndürme çalışmalarına destek verirken, iş makineleriyle de sahadaki müdahale çalışmalarına katkı sağlıyor.

YÜCEER'DEN DAYANIŞMA VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, dayanışmanın afet zamanlarında büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmalarına destek olmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz hızla bölgeye hareket etti. İtfaiye Daire Başkanlığı'mızdan altı personelimiz, itfaiye aracımız ve su tankerimiz, Fen İşleri Daire Başkanlığı'mızdan ise üç personelimiz, lowbet, öncü pikap aracımız ve dozerimizle söndürme çalışmalarına katkı sunuyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. En büyük temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak daha fazla alana yayılmadan tamamen söndürülmesidir" dedi.