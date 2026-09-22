Tekirdağ Kapaklı'da 78 yaşındaki zanlı, eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde eşi G.U'yu (78) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde dün bir evde M.U. (78) ile eşi G.U. (78) arasında tartışma çıkmış, olayın büyümesi üzerine M.U'nun bıçakla yaraladığı eşi hayatını kaybetmişti. Şüpheli M.U, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.