Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur'un gelinlik hayali sembolik düğünle gerçekleşti - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur'un gelinlik hayali sembolik düğünle gerçekleşti

Tekirdağ Kapaklı\'da özel gereksinimli Esmanur\'un gelinlik hayali sembolik düğünle gerçekleşti
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Tekirdağ Kapaklı'da yaşayan özel gereksinimli Esmanur Kılıç, yıllardır hayalini kurduğu gelinlik giyme ve düğün yapma isteğine ailesi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nın desteğiyle kavuştu.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan özel gereksinimli Esmanur Kılıç'ın (24), gelinlik giyme hayali düzenlenen sembolik düğünle gerçek oldu.

Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Sokak'ta oturan Orhan ve Aliye Kılıç çiftinin özel gereksinimli kızları Esmanur Kılıç'ın en büyük hayali gerçek oldu. Yıllardır gelinlik giyerek düğün yapmanın hayalini kuran Kılıç için ailesinin ve AK Parti Kapaklı ilçe teşkilatının desteğiyle özel bir etkinlik düzenlendi. Evinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte Esmanur, gelinlik giyerek davul ve zurna eşliğinde düğün heyecanı yaşadı. Esmanur'un kardeşi Sami Kılıç ise sembolik olarak damat oldu. Mahallelinin ve davetlilerin de katıldığı etkinlikte davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda Esmanur Kılıç'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi ve programa katılanlar da bu özel güne ortak oldu. Sembolik düğün, adeta gerçek bir düğün havasında gerçekleştirildi.

'BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Sami Kılıç, ablasının sosyal hayata katılması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Kendisi bunu çok istiyordu. Bizim için çok değerlidir. Kendimi bu konuda duygusal hissediyorum. Özel gereksinimli bireylerin hayat içerisinde çok dışarıda kaldığını hissediyorum. Biz ailecek bu konuda bir duruş sergiledik. Herkesin bu şekilde düşünmesi ve özel gereksinimli bireylerin hayata katılması için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Esmanur Kılıç da kendisi için özel gün düzenleyenlere teşekkür etti. Kılıç, "Yıllardır hayalini kurduğum günde yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

'BU TALEBE KARŞILIKSIZ KALAMAZDIK'

AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Dursun Tekin, Esmanur'un gelin olma hayalinin kendilerine iletilmesinin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Tekin, "Esmanur kızımızın gelin olmakla ilgili bir hayali varmış. Arkadaşlarımız bu hayali bize iletti. Yoğun siyasi tempodan kaynaklanan yoğunluğumuz içerisinde içimizi ısıtan özel bir talepti. Biz bu talebe karşılıksız kalamazdık. Bu sebeple bugün Esmanur'un yanındayız. Onunla birlikte olmak istedik. Belediye başkanımızın destekleri, ilçe başkanlığı yöneticilerimizin ve komşularımızın destekleriyle Esmanur kardeşimizin burada yanında eğlenmeye geldik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca gönlünce eğlenen Esmanur Kılıç, gelinliğiyle davul ve zurna eşliğinde halay çekerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur'un gelinlik hayali sembolik düğünle gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da özel gereksinimli Esmanur'un gelinlik hayali sembolik düğünle gerçekleşti - Son Dakika
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