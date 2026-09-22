Tekirdağ Kapaklı Velimeşe\'de minibüs otomobille çarpıştı, 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı

Tekirdağ Kapaklı Velimeşe'de minibüs otomobille çarpıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
U.E'nin kullandığı 34 BP 9324 plakalı minibüs Velimeşe Mahallesi'nde S.D. yönetimindeki 59 ALF 139 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2'si çocuk 4 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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