Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor

Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan kent arşivi, geçmişin izlerini takip etmek isteyenlerin erişimini kolaylaştırmak ve kentin zengin kültürel mirasını korumak amacıyla dijital ortama aktarılıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kent arşivinde tarihi, kültürü, folkloru, gelenek görenekleri, fotoğrafları, kitapları ve eski gazeteleri bulunduğunu belirtti. Dijitalleştirme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, amaçlarının kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak olduğunu söyledi.

19.03.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce kurulan Tekirdağ kent arşivinin dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldı.

Kentin yüzlerce yıllık geçmişini yaşatarak, kente ait tarihsel ve kültürel mirası gelecek nesillere ulaştırma, bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla kurulan kent arşivi, dijital platformda daha geniş kitlelere ulaşacak şekilde güncelleniyor.

Geçmişin izlerini takip etmek isteyenlerin erişimini kolaylaştırarak, Tekirdağ'ın zengin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması hedefleniyor.

Dijitalleştirme çalışması sürüyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi, kültürü, folkloru, gelenek görenekleri, fotoğrafları, kitapları, eski gazeteleri gibi kent hafızasının kent arşivinde yer aldığını söyledi.

Kent arşivinin gelecek nesillere miras kalacağını ifade eden Hacıoğlu, "TRT, Devlet Arşivleri Başkanlığına yazılar yazıp gerekli dokümanlar talep edildi. İlimizdeki kurumlara yazılan yazılar sonucu elde edilen verilerin hepsi kent arşivinde yer alıyor. Üniversitemizden, derneklerden ve yerel gazetelerden eserler burada bulunuyor." dedi.

Hacıoğlu, kent arşivinin dijital ortama aktarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kent arşiviyle Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak istediklerini belirten Hacıoğlu, "Kurumlarımızdan ve vatandaşlarımızdan yine ellerinde kente ait eserler varsa kent arşivine kazandırabilirler. Onların farkında olmadığı eserler, kent tarihi için önemli olabilir. Tekirdağ'ın yakın ve uzak tarihinin daha iyi anlaşılması için bu arşiv önemli. Amacımız dijital ortama aktarılan bu eserlerden yurt içi ve yurt dışından vatandaşların faydalanmasını sağlayarak, kentin tanınırlığını artırmaya katkı sunmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çerkeş Belediyesi Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı
    15:43 Çerkeş Belediyesi Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı

    Çerkeş Belediyesi'nin yeni itfaiye hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Binada idari ofisler, araç bakım odası, toplantı salonu, kondisyon odası, su dolum ünitesi ve itfaiye garajı bulunuyor. Açılış törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

  • Kırklareli'nde 23 hükümlü ve 49 kişi yakalandı
    15:42 Kırklareli'nde 23 hükümlü ve 49 kişi yakalandı

    Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 23 hükümlü ve 49 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı
    15:42 AK Parti Milletvekili İsmail Ok, CHP'li Sarı ve Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklama yaptı

    AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. Ok, kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacaklarını belirterek, tartışmanın devam ettiğini ve CHP'nin Atatürkçülük anlayışını sorguladığını ifade etti.

  • Gazeteci Ali Sirmen Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı
    15:42 Gazeteci Ali Sirmen Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da törende konuşma yaptı.

  • Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
    15:42 Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

    Hakkari'de Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolu kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri önlem aldı. Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında araçlar bekliyor. Çalışmalar sürerken yeni çığlar meydana geldi. Tır sürücüsü Yaver Alpahan, çığlar nedeniyle yolda beklediklerini belirtti.

  • Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı
    15:42 Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı Hazırlıklarını Tamamladı

    Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, 22 Mart'ta başlayacak Anadolu Bölgesel Lig grup müsabakaları için hazırlıklarını tamamladı. Takım, haftada 4 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor.

  • Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Bedelinin Mahkemeye Depo Edilmesi Zorunluluğunu İptal Etti
    15:40 Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Bedelinin Mahkemeye Depo Edilmesi Zorunluluğunu İptal Etti

    Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine sit ve koruma alanlarında hukuka aykırı kamulaştırma nedeniyle açılacak davalarda vatandaşların kamulaştırma bedeli ve yasal faizini mahkemeye depo etmek zorunda kalmasına ilişkin yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

  • Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başladı
    15:40 Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında Hizmet Vermeye Başladı

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni binanın personele ve Mersin halkına hayırlı olmasını diledi. Taş Bina'nın boşaltılmasıyla birlikte birimler, eski Marinavista binasında hizmet verecek.

  • Çanakkale'de Batan Botun Ardından Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    15:38 Çanakkale'de Batan Botun Ardından Göçmen Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde jandarma, polis, sağlık, AFAD ve Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğiyle sürdürülüyor. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise göçmen kaçakçılığı ve olası kastla öldürme suçlarından devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden 22 düzensiz göçmenin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sağ kurtulan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

  • Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'ne Yenilikler Katıyor
    15:38 Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'ne Yenilikler Katıyor

    Aksaray Belediyesi, Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında hazırlanan proje ile bilim merkezine birçok yenilik getirecek. Başkan Evren Dinçer, Planetaryum projesinin ilk adımını attıklarını belirtti.


15:18 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
15:10 Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart’a kadar ücretsiz Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosunda seferler 31 Mart'a kadar ücretsiz
14:31 Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz Erdoğan: Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var, onları yakından takip ediyoruz
14:26 Olaylı maçta yeni gelişme Osayi Samuel’in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Olaylı maçta yeni gelişme! Osayi Samuel'in yumrukladığı maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
12:53 Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah kentine yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
14:39 Leyla Bilginel’den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım Leyla Bilginel'den çok konuşulacak sperm bankası itirafı: Bir tüp daha satın aldım
14:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 30 bin 723 vatandaşımızı daha evlerine kavuşturuyoruz
14:16 Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış Attığı döner tekmeyle taraftarı yere sermişti! Batshuayi maça bakın nasıl hazırlanmış
14:12 Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı
14:12 Erdoğan’ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan’da tepkiyle karşılandı Hükümete çağrı yaptılar Erdoğan'ın iftar yemeğinde sarf ettiği cümle Yunanistan'da tepkiyle karşılandı! Hükümete çağrı yaptılar
13:36 Adı para pazarlığına karışan Zan’dan CHP lideri Özgür Özel’i zora sokacak iddia Adı para pazarlığına karışan Zan'dan CHP lideri Özgür Özel'i zora sokacak iddia
13:04 Trabzonspor’a 2 gol atan Fred’in eşinden ’’hamsili’’ paylaşım Trabzonspor'a 2 gol atan Fred'in eşinden ''hamsili'' paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 15:44:00. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Kent Arşivi Dijital Ortama Aktarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement