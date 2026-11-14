Tekirdağ Malkara\'da otomobil yayaya çarptı, yaya yaralandı ve sürücü gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Mert Ş. (30), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malkara- Tekirdağ kara yolunda meydana geldi. Tekirdağ'dan Keşan yönüne giden M.S. (50) yönetimindeki 59 KE 109 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Ş.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Ş., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, otomobil sürücüsü M.S.'yi gözaltına aldı.