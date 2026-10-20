Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde tekneye eşlik eden yunus görüntülendi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gün doğumunda tekneyle denize açılan bir kişi, bir süre sonra yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Yunus bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.