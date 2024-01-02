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Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileriyle buluştu

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında KYK Süleymanpaşa Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Soykök, öğrencilerle sohbet ederek sorularını cevapladı ve tecrübelerini paylaştı. Programın sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileriyle buluştu
02.01.2024 - 15:41,
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Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü KYK Süleymanpaşa Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencilerine yönelik program düzenledi.

İl Müftüsü Soykök, programda öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerle sohbet edip, sorularını cevapladı.

Tecrübelerini gençlerle paylaşan Soykök, programı düzenleyen din görevlilerine ve programa katılan öğrencilere teşekkür etti.

Programın ardından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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