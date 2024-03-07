Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde \'Güçlü kadın, güçlü toplum\' paneli düzenlendi

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Güçlü kadın, güçlü toplum" paneli düzenlendi.

NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, rektörlük toplantı salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasında, güçlü kadınların toplumlara ilham verdiğini söyledi.

Özhan, kadınların gücünün toplumla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Kadınların eğitimi, iş gücüne katılımı, liderlik pozisyonlarında yer alması toplumun kalkınması ve ilerlemesi için hayati öneme sahiptir." dedi.

8 Mart'ın kadınların ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarındaki başarılarını kutlamak için fırsat sunduğunu aktaran Özhan, günün aynı zamanda kadınların karşılaştığı zorluklara dikkati çekmek ve eşitlik için mücadele etmek için fırsat yarattığını belirtti.

Kadınların toplumun temel değerlerini güçlendirdiğini aktaran Özhan, "Güçlü kadınlar toplumlarına ilham verir ve dönüştürürler. Onlar sadece kendi başarılarıyla değil, aynı zamanda çevrelerindeki insanları motive ederek, destekleyerek etkilerler. Güçlü kadınlar toplumlarında adalet, eşitlik, ve insan hakları gibi temel değerleri güçlendirirler. Onların liderliği ve etkisi sadece bu günün değil, gelecek nesillerinde yaşam kalitesini artırır."diye konuştu.

Özhan, kadınların dünyada birçok alanda eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, eğitim başta olmak üzere istihdam, sağlık hizmetlerine erişim ve siyasi katılım gibi alanlarda cinsiyet temelli engellerin olmaması gerektiğini ifade etti.

Toplum içerisinde güçlü kadınların sayısının artmasının önemli olduğuna vurgu yapan Özhan, "Güçlü kadınların sayısını arttırmak ve toplumun her alanında eşitlik ve adaleti daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Toplum olarak kadınların potansiyelini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı oluşturmalı ve onların seslerini duyurmalıyız. Kadınların liderlik rollerinde daha fazla görünürlük sağlamalıyız." sözlerine yer verdi.