Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 'Güçlü kadın, güçlü toplum' paneli düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 'Güçlü kadın, güçlü toplum' paneli düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde \'Güçlü kadın, güçlü toplum\' paneli düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen 'Güçlü kadın, güçlü toplum' panelinde, kadınların toplumlara ilham verdiği vurgulandı. Panelde konuşan NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, kadınların eğitimi, iş gücüne katılımı ve liderlik pozisyonlarında yer almasının toplumun kalkınması ve ilerlemesi için önemli olduğunu belirtti. Özhan, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, güçlü kadınların toplumun temel değerlerini güçlendirdiğini ve liderlikleriyle gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırdığını ifade etti.

07.03.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) "Güçlü kadın, güçlü toplum" paneli düzenlendi.

NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, rektörlük toplantı salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasında, güçlü kadınların toplumlara ilham verdiğini söyledi.

Özhan, kadınların gücünün toplumla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Kadınların eğitimi, iş gücüne katılımı, liderlik pozisyonlarında yer alması toplumun kalkınması ve ilerlemesi için hayati öneme sahiptir." dedi.

8 Mart'ın kadınların ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarındaki başarılarını kutlamak için fırsat sunduğunu aktaran Özhan, günün aynı zamanda kadınların karşılaştığı zorluklara dikkati çekmek ve eşitlik için mücadele etmek için fırsat yarattığını belirtti.

Kadınların toplumun temel değerlerini güçlendirdiğini aktaran Özhan, "Güçlü kadınlar toplumlarına ilham verir ve dönüştürürler. Onlar sadece kendi başarılarıyla değil, aynı zamanda çevrelerindeki insanları motive ederek, destekleyerek etkilerler. Güçlü kadınlar toplumlarında adalet, eşitlik, ve insan hakları gibi temel değerleri güçlendirirler. Onların liderliği ve etkisi sadece bu günün değil, gelecek nesillerinde yaşam kalitesini artırır."diye konuştu.

Özhan, kadınların dünyada birçok alanda eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, eğitim başta olmak üzere istihdam, sağlık hizmetlerine erişim ve siyasi katılım gibi alanlarda cinsiyet temelli engellerin olmaması gerektiğini ifade etti.

Toplum içerisinde güçlü kadınların sayısının artmasının önemli olduğuna vurgu yapan Özhan, "Güçlü kadınların sayısını arttırmak ve toplumun her alanında eşitlik ve adaleti daha fazla çaba sarf etmemiz gerekmektedir. Toplum olarak kadınların potansiyelini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı oluşturmalı ve onların seslerini duyurmalıyız. Kadınların liderlik rollerinde daha fazla görünürlük sağlamalıyız." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 'Güçlü kadın, güçlü toplum' paneli düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi
    16:24 DÜ'de 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' Paneli Gerçekleştirildi

    Düzce Üniversitesi'nde Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle 'Dünya Kadınlar Günü İlham Veren Başarı Hikayeleri' paneli düzenlendi. Panelde, başarılı kadınların hikayeleri ve rol modellerin önemi ele alındı.

  • Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi
    16:23 Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemini vurgulayarak, tarım güvenliği ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığına dikkat çekildi.

  • Paris Moda Haftası'nda 2024/2025 Sonbahar-Kış Koleksiyonları Tanıtıldı
    16:23 Paris Moda Haftası'nda 2024/2025 Sonbahar-Kış Koleksiyonları Tanıtıldı

    Paris Moda Haftası'nda, 2024/2025 Sonbahar-Kış dönemi için tasarlanan hazır giyim koleksiyonları sergilendi. Moda dünyasının önde gelen tasarımcıları, Paris'te düzenlenen etkinlikte yeni sezonun trendlerini ve tarzlarını tanıttı.

  • Kilis'te Kaybolan 10 Küçükbaş Koyun Jandarma Tarafından Bulundu
    16:23 Kilis'te Kaybolan 10 Küçükbaş Koyun Jandarma Tarafından Bulundu

    Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Sağlıcak Köyü'nde ikamet eden M.A'ya ait 10 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda kaybolan hayvanlar, kayalık ve otluk arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.

  • Dağ yamacından süzülen bulutların şelale gibi görüntüleri
    16:23 Dağ yamacından süzülen bulutların şelale gibi görüntüleri

    Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletindeki Lushan Dağı'nda zirveden aşağıya süzülen bulutlar şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.

  • Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
    16:23 Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

    Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılıktan, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Bosch Ev Aletleri ve İstanbul Modern İş Birliğiyle Gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' Projesi Tanıtıldı
    16:23 Bosch Ev Aletleri ve İstanbul Modern İş Birliğiyle Gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' Projesi Tanıtıldı

    Bosch Ev Aletleri (BHS) ve İstanbul Modern iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Bir Hayalin İzinde' projesi, kız öğrencilerin yaratıcı ve cesur rol modelleriyle buluşmayı hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerindeki devlet okullarında 40 kız öğrenci çeşitli eğitimler alıyor. Bu projenin yanı sıra Bosch Ev Aletleri, kız çocuklarının eşitlikçi bir şekilde yetişmesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

  • Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı
    16:22 Çorum Belediyesi Dilencilere Karşı Denetim Başlattı

    Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, konargöçer olarak adlandırılan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Farklı illerden gelerek ailece otomobil içerisinde konaklayan dilenciler şehir dışına gönderildi.


16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:48 TEM’de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı TEM'de zincirleme kaza, Ankara yönü trafiğe kapandı
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
15:55 Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi Melek Mosso, Ankara konserinde dans performansıyla büyüledi
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 16:25:24. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde 'Güçlü kadın, güçlü toplum' paneli düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement