Tekirdağ'da Orman ve Belediye Çalışmaları - Son Dakika
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Tekirdağ'da Orman ve Belediye Çalışmaları

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Fuat Murat Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve üniversitede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

10.09.2024 13:47
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Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Fuat Murat Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mutlu ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitede yapılan çalışmalar konusunda Mutlu'ya bilgi verdi.

Mutlu da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Nallar, yol çalışmalarıyla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, mahallede başlayan çalışmaları kısa sürede bitirmek istediklerini belirtti.

Mahallede yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi veren Nallar, "Mahallemizde üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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