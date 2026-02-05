Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personelinin Dikkati ile Uyuşturucu Madde ve Kaçak Alkol Sevkiyatı Engellendi

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan güvenlik personeli, gerçekleştirdikleri denetimlerle uyuşturucu madde ve kaçak alkol sevkiyatını engelledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kontroller kapsamında otogar içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi takibe alındı. Sürekli bir otobüs firmasına giderek paket soran ve tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, paketini teslim aldıktan sonra kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince durduruldu. Olayın emniyet birimlerine bildirilmesinin ardından yapılan incelemede, şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mevzuata aykırı miktarda içki tespit edildi

Geçen günlerde yapılan başka bir denetimde ise güvenlik personelinin dikkati, Bulgaristan'dan gelen bir yolcu üzerinde yoğunlaştı. Şüpheli tavırlar sergileyen şahsın eşyalarını kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı miktarda içki tespit etti. Şahsın gerekli izin ve ruhsatları ibraz edememesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan detaylı aramada çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu vurgulandı. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren güvenlik personelinin dikkati ile hem illegal ticaretin önüne geçildiği hem de kamu düzeninin korunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.