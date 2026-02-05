Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personelinin Dikkati ile Uyuşturucu Madde ve Kaçak Alkol Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personelinin Dikkati ile Uyuşturucu Madde ve Kaçak Alkol Sevkiyatı Engellendi

05.02.2026 11:59  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik personeli, gerçekleştirdikleri denetimlerle uyuşturucu madde ve kaçak alkol sevkiyatını engelledi. Şüpheli davranışlar sergileyen kişilere uygulanan kontroller sonucu önemli miktarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapan güvenlik personeli, gerçekleştirdikleri denetimlerle uyuşturucu madde ve kaçak alkol sevkiyatını engelledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kontroller kapsamında otogar içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi takibe alındı. Sürekli bir otobüs firmasına giderek paket soran ve tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, paketini teslim aldıktan sonra kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince durduruldu. Olayın emniyet birimlerine bildirilmesinin ardından yapılan incelemede, şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mevzuata aykırı miktarda içki tespit edildi

Geçen günlerde yapılan başka bir denetimde ise güvenlik personelinin dikkati, Bulgaristan'dan gelen bir yolcu üzerinde yoğunlaştı. Şüpheli tavırlar sergileyen şahsın eşyalarını kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı miktarda içki tespit etti. Şahsın gerekli izin ve ruhsatları ibraz edememesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Yapılan detaylı aramada çok sayıda gümrük kaçağı alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu vurgulandı. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren güvenlik personelinin dikkati ile hem illegal ticaretin önüne geçildiği hem de kamu düzeninin korunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personelinin Dikkati ile Uyuşturucu Madde ve Kaçak Alkol Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:22:08. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Personelinin Dikkati ile Uyuşturucu Madde ve Kaçak Alkol Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.