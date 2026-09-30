Tekirdağ Şarköy\'de takla atan otomobilde sürücü ve yolcu yaralandı

Tekirdağ Şarköy'de takla atan otomobilde sürücü ve yolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ Şarköy'de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DK 9162 plakalı otomobil Uçmakdere Mahallesi'nde takla attı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DK 9162 plakalı otomobil, Uçmakdere Mahallesi'nde yoldan çıkarak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itafiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?