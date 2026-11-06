Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 7 yataklı iyotlu tedavi ünitesi hizmete açıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 7 yataklı iyotlu tedavi ünitesi hizmete açıldı

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Tekirdağ Şehir Hastanesi\'nde 7 yataklı iyotlu tedavi ünitesi hizmete açıldı
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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 yataklı iyotlu tedavi ünitesi törenle açıldı. Ünitede tiroid, prostat ve nöroendokrin tümör tedavileri yapılacak; hastaların başka illere gitmesinin önlenmesi hedefleniyor.

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan, kanser ve bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanılacak İyotlu Tedavi Ünitesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği bünyesinde kurulan 7 yatak kapasiteli ve 625 metrekarelik alana sahip ünite, uluslararası radyasyondan korunma standartlarına uygun altyapısıyla hizmet verecek. Ünitede, 'atom tedavisi' olarak bilinen Radyoaktif İyot-131 tedavisinin yanı sıra prostat kanserinde kullanılan Lutesyum-177 PSMA ve nöroendokrin tümörlerin tedavisinde uygulanan Lutesyum-177 DOTA tedavileri gerçekleştirilecek.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, merkezin 7 yataklı olarak hizmet vereceğini belirterek, "İnşallah 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi dediğimiz halkın bu adıyla bildiği, inşallah hayata geçiriyoruz. Burada troid hastaları, prostat hastaları, nöroendokrin tümör hastaları çok ileri bilimsel tekniklerle tedavi edilecekler. Artık hastalarımızın uzak yerlere gitmesine gerek kalmayacak, inşallah bölgemize yeni bir şifa kaynağı olmuş olacak" dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar ise hastaların sağlık hizmeti almak için başka illere gitmek zorunda kalmamasını hedeflediklerini söyledi. Onar, "Bugün iyotlu tedavi merkezini açmış bulunuyoruz. Bizim nihai gayemiz il dışına hiçbir hastamızın sağlık hizmeti almak için gitmemesi. Ne İstanbul'a, ne de başka bir ile gitmemesini temin etmek, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile İyotlu tedavi merkezi önemli bir eksiğimizi, açığımızı kapatacak" diye konuştu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de şehir hastanesinin önemli bir sağlık yatırımı olduğunu belirterek, "Şehir hastanesi ise hakikatten bizim yüz akımız, hem büyüklüğü, hem işleyişi, rahatlığı, stresten uzak ev havasında ve personellerinin de son derece güler yüzlü olması hakikaten yüz akımız. Yakın bir tarihte yine beraber inme merkezimizi açmıştık, bölgemizde olmayan bir çalışmaydı. Bugün de çok özel bir alanı açıyoruz, İyotlu tedavi merkezini açıyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

TBMM eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise açılan ünitenin ileri düzeyde sağlık hizmeti sunacağını söyledi. Şentop, "Burada aslında bir hastane içerisinde bir birimi açılışını yapıyoruz, aslına bakarsak teknik bir işlem gibi gözüküyor. Ama mesele o değil. Bu açılan birim çok rafine, çok üst düzey bir sağlık hizmeti, bunun için başka illere, başka illerden farklı hastanelere giden, ya da hizmete ulaşmak için bir yol arayan insanlara hizmeti yürütüyoruz. Hizmeti yürüterek onların ayağına getirmiş oluyoruz burada yapılan şey budur. Çok nadir olarak hastanelerde bulunan bir ünite burası. Tekirdağ şehir hastanemizde böyle ileri düzeyde bir alan açılması bu anlamda çok önemli" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele kesimini gerçekleştirerek merkezin açılışını yaptı,

Kaynak: DHA
Şehir HastanesiTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

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