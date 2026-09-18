Tekirdağ Süleymanpaşa\'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alarak yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motorundan duman çıktı, araç alev alarak kullanılamaz hale geldi. Diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa ilçesinin Muratlı Kavşağı'nda seyir halinde olan hafif ticari aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücüsünün durdurup indiği araç, alev alarak yanmaya başladı. Trafikteki diğer sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?