Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti. Vali Soytürk, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ile bir süre görüştü ve ilçede devam eden yatırım, proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nu ziyaret eden Vali Soytürk, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerin ardından Örey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Soytürk, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

14.08.2024 09:57
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamlığı ve Hayrabolu Belediyesini ziyaret etti.

Vali Soytürk, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ile bir süre görüştü.

Kaymakam Fırat, ilçede devam eden yatırım, proje ve çalışmalar hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi.

Ardından Soytürk, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Soytürk, Başkan Başoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Daha sonra Soytürk, Başoğlu ile görüşerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Soytürk, ziyaretlerin ardından Örey Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Recep Soytürk Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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