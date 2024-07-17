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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Vali Soytürk, Çetin tarafından belediye girişinde karşılandı.

Ardından Soytürk, Çetin ve başkan yardımcılarıyla bir süre görüştü.

Ziyarette Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da yer aldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Şenol'dan Vali Soytürk'e ziyaret

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Erdal Şenol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Şenol ile bir süre görüştü.

Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Soytürk, Şenol'a başarılar diledi.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Yaşar Esen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Şahin ve Esen bir süre sohbet ederek görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin, Esen'e teşekkür etti.

Esen'e, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.