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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde muhtarlarla buluştu.

Soytürk, Karacakılavuz Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek Muhtar Hasan Demir ile bir süre görüştü.

Daha sonra Soytürk, Banarlı Mahallesi Muhtarı Recep Akyurt, Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Karahalil Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin, Osmanlı Mahallesi Muhtarı Uğur Önbey ve Karabezirgan Mahallesi Muhtarı Metin Ur ile bir araya geldi.

Soytürk, mahallelerin mevcut sorunları ile muhtarların taleplerini dinledi, çözüm için gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Vali Soytürk'e ziyaretlerinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ile İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu da eşlik etti.