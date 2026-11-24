Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenliğin toplumun geleceğini şekillendiren en önemli mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Soytürk, mesajında, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım'ın anlam ve önemine değinerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenliğin özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren saygın bir meslek olduğunu ifade eden Soytürk, öğretmenlerin çocukları ve gençleri doğruya, güzele ve iyiye yönlendirerek onları iş ve sosyal hayata hazırladığını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir." sözünü hatırlatan Soytürk, öğretmenlerin çocukları ve gençleri bilimin ve aklın ışığında yetiştirmek için fedakarca çalıştığını aktardı.

Öğretmenlerin rehberliğinde okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerleri benimseyen, demokratik değerlere bağlı ve analitik düşünebilen bireylerin yetişmesinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını belirten Soytürk, öğretmenler sayesinde yarınların daha aydınlık olacağına inandığını ifade etti.

Soytürk, mesajında, "Muallimler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü de anımsatarak, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle andı.