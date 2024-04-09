Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Soytürk, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.
Bayramların milli, insani ve dini değerlerin ve bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, sevgi, saygı ile hoşgörünün arttığı ve toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:
"Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Tekirdağlı vatandaşlarımızın, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını temenni ve tavsiye ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binada çıkan yangın sonucunda yaşlı bir adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yangın, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş yakılmasıyla başladı ve tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi gösterilirken, Ramazan'ın son teravih namazı sonrası duygu dolu anlar yaşandı. Namaz sonrası tekbirlerle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşların heyecanı gözlerden kaçmadı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Yenimahalle muhtarlığı, 67 yıldır Batur ailesinde bulunuyor. Baba Ali Raif Batur'un vefatından sonra oğlu Orhan Batur, 32 yıldır muhtarlık görevini sürdürüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar muhtar seçilen Batur, 7 dönemdir bu göreve seçilme başarısı gösterdi. Batur, kendisinden sonra da Batur ailesinden birisinin bu görevi sürdüreceğini belirtiyor. Muhtarlık geleneği bize babadan kalma diyen ağabey Kahraman Batur da, bu görevi sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri ise Orhan Batur'un tekrar seçilmesinden mutlu olduklarını ve hizmetinin devam edeceğine inandıklarını dile getirdi.
Çorum'dan bayram tatili için Amasya'ya gitmek isteyen iki arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Çorum'un Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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