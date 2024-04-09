Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ten Ramazan Bayramı mesajı

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bayramların milli, insani ve dini değerlerin ve bütün güzelliklerin birlikte yaşandığı, sevgi, saygı ile hoşgörünün arttığı ve toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Bayram süresince, ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Tekirdağlı vatandaşlarımızın, bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi, üzücü haberlerin yürekleri yakmaması için bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmalarını, daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını temenni ve tavsiye ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum."