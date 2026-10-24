Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Şube Başkanı Erdoğan\'ı tebrik ederek başarı diledi

Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Şube Başkanı Erdoğan'ı tebrik ederek başarı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Olağanüstü Genel Kurul'da Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetimi, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Soytürk, Erdoğan'ı tebrik ederek başarı diledi; Erdoğan, Yeşilay çalışmalarını geliştireceklerini söyledi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Olağanüstü Genel Kurul'da şube başkanlığına seçilen Erdoğan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Valilik makamında Soytürk ile bir süre görüştü.
Vali Soytürk, Erdoğan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı diledi.
Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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