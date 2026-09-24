Tekirdağ Valisi Soytürk, Yüceer'in gastronomi festivali davetine teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Valisi Soytürk, Yüceer'in gastronomi festivali davetine teşekkür etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Vali Recep Soytürk'e 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali davetini iletti. Soytürk, daveti teşekkürle karşılayıp festivalin hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk ile bir süre görüşen Yüceer, kendisini 1. Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'ne davet etti.

Yüceer'e teşekkür eden Spytürk, festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, sendikal çalışmalar ve üniversiteye ilişkin konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Aksanoğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Elif Sağlam ve başkan yardımcıları katıldı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Şahin, Azboy'a üniversitenin prestij yayınları arasında yer alan, Namık Kemal'in kaleme aldığı iki ciltten oluşan "Celaleddin Harezmi" adlı eseri takdim etti.

-NKÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda oryantasyon haftası başladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulunda 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci oryantasyon haftasının açılışı gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa öğrenciler ve yüksekokul personeli katıldı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Harun Göçerler'in açılış konuşmasıyla başlayan programda, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Güray Karaduman ve Öğr. Gör. Gizem Aydınlıoğlu tarafından okulun işleyişi, ders ve sınavların yapısı, disiplin işlemleri ile sosyal sorumluluk projeleri hakkında sunum yapıldı.

Programda ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü personelince çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi.

Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından fuaye alanında ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA
Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiTekirdağ ValiliğiYerel HaberlerRecep SoytürkCandan YüceerGastronomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:47
Türk mafyayı İspanya’da vurdular
Türk mafyayı İspanya'da vurdular
09:30
Erdoğan’ı haklı çıkaran görüntü BM’nin hali tek kareye yansıdı
Erdoğan'ı haklı çıkaran görüntü! BM'nin hali tek kareye yansıdı
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
08:58
Azerbaycan’dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
Azerbaycan'dan tepki çeken okul kıyafeti düzenlemesi
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 10:05:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Valisi Soytürk, Yüceer'in gastronomi festivali davetine teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei