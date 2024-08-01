Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı ve Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı, NKÜ Rektörünü ziyaret etti

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Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz ve Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı Hüseyin Sivri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gündüz ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gündüz'e teşekkür etti. Daha sonra, Tekirdağ Eğitime Destek Platformu Başkanı Sivri, Şahin'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Şahin, Sivri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, ziyaret için teşekkür etti.